В Дортмунде поезд сошел с рельсов

Высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в городе Дортмунд, в районе главного железнодорожного вокзала. Об этом сообщила в Twitter федеральная полиция Германии.

О погибших или пострадавших пока информации не поступало. Поезд следовал из Дюссельдорфа в Берлин. "Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", - отметили в полиции.