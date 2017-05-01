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ТАСС

В Дортмунде поезд сошел с рельсов

В Дортмунде скоростной поезд сошел с рельсов
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Высокоскоростной поезд ICE сошел с рельсов в городе Дортмунд, в районе главного железнодорожного вокзала. Об этом сообщила в Twitter федеральная полиция Германии.
О погибших или пострадавших пока информации не поступало. Поезд следовал из Дюссельдорфа в Берлин. "Спасательная служба начала эвакуацию пассажиров из трех последних вагонов", - отметили в полиции.
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