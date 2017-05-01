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FlightRadar зафиксировал скачки лайнера рейса Москва-Бангкок в зоне турбулентности

FlightRadar зафиксировал скачки лайнера рейса Москва-Бангкок
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Сайт FlightRadar опубликовал график движения самолета «Аэрофлота», совершавшего рейс из Москвы в Бангкок и попавшего в зону сильной турбулентности за 40 минут до посадки в столице Таиланда.

Фото: flightradar24.ru

Исходя из данных на опубликованном графике, можно понять, что в течение короткого времени лайнер сначала резко поднялся на 250 метров, а потом так же резко вернулся на прежний курс. При этом его скорость сначала резко упала, а потом восстановилась. Ранее стало известно, что Следственный комитет России начал проверку ЧП с самолетом Москва – Бангкок. В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, Boeing 777 попал в зону турбулентности, в результате чего часть пассажиров получили различные травмы.
Происшествия
Boeing Аэрофлот СКР
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