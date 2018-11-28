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Командир украинского буксира объяснил маневры судна в Керченском проливе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 39 минут назад
Фото: ФСБ РФ
Командир буксира ВМС Украины «Яны Капу», уроженец Одессы Олег Мельничук в зале симферопольского суда объяснил маневры судна в Керченском проливе тем, что «пытался избежать удара» о российский корабль.
«Я не являюсь преступником. Маневрировал, чтобы избежать удара об судно России. Берег свой экипаж», — сказал Мельничук на русском, хотя сначала требовал, чтобы ему все переводили на украинский, для чего в зал суда была приглашена переводчица.
Адвокат командира буксира ВМС Украины всеми силами пытался тянуть время, сообщает «Комсомольская правда».
Защитник просил суд отложить заседание на три дня, чтобы ознакомиться с материалами дела, настаивал на передаче дела в военный суд, протестовал против содержания подзащитного в стеклянной клетке, так как это «унижает его человеческое достоинство». На это судья ответил, что в Киевском районном суде нет других помещений для содержания подозреваемых.
Адвокат также попросил не помещать командира буксира под стражу, а ограничиться домашним арестом или залогом, на что прокурор заметил: «Обвиняемый Мельничук является гражданином иностранного государства. У него отсутствует место для жительства и регистрация на территории Российской Федерации, в частности, на территории Республики Крым. Обвиняется он в совершении тяжкого преступления. После совершения преступления, в котором он обвиняется, пытался скрыться с сотоварищами и опасно маневрировал в акватории Черного моря».
Выслушав обе стороны, судья объявил решение арестовать командира буксира ВМС Украины «Яны Капу» Олега Мельничука до 25 января 2019 года.
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Комментарии
Олег Мельничук , Комсомольская правда , Происшествия , В мире , Украина
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