Раскрыта тайна человеческих останков, выброшенных московским следователем на помойку

Прояснить загадочные обстоятельства обнаружения останков человеческих тел в мусорном контейнере возле Царицынского морга, что в Тарном проезде, пытаются следователи СК. Возможно, один из сотрудников ГСУ ГУ МВД по Москве понесет ответственность за должностной проступок.

Две человеческие кости, образцы кожи и волосы (все было упаковано в свертки) обнаружил совершенно случайно водитель мусоровоза, когда загружал контейнеры 21 апреля. Тут же лежала расписка в получении.

Шофер сообщил о непонятной находке в ОМВД «Царицыно». Полицейские, приехавшие на место, изучили бумаги. Оказалось, что эти останки забрал из морга московский следователь 9-го отдела ГСУ столичного ГУ МВД. За разъяснением подключившееся к этому делу сотрудники СК обратились в полицейское следственное ведомство.

Как стало известно «МК», в производстве следователя ГСУ (он, кстати, считается опытным сотрудником) находилось дело о ДТП с четырьмя погибшими (все они граждане Киргизии). Авария произошла в январе, тела жертв сильно обгорели. В ходе расследования уголовного дела их направили на экспертизу. Так как существовала вероятность, что тела не опознают, то эксперты сами отчленили кости и другие части - чтобы, если потребуется, провести ДНК-экспертизу. Но она не понадобилась. Тела вскоре переправили на родину для проведения ритуала захоронения, а некоторые останки так и остались в морге. Кстати, почему все не отправили вместе после проведения исследований — разберутся следователи СК. Возможно, результаты экспертизы пришли позднее, чем посольство забрало тела.

Не так давно следователю ГСУ позвонили и сказали, что экспертиза готова. Останки вручили вместе с заключением судмедэкспертизы. Следователь ГСУ не мог отказаться их забрать — тогда ему не отдали бы на руки нужный документ. К сведению, останки не являются вещественными доказательствами.

По логике в таком случае следователь должен был сразу же сдать их в крематорий для утилизации, однако он этого не сделал, скорее всего, из-за бюрократических сложностей в оформлении документов. Понятное дело, в ГСУ нет помещений со специальными холодильниками, предназначенными для хранения подобного «материала».

Тут возникает вопрос - почему морг сам не передает останки в крематорий в подобных ситуациях, в том числе, и когда родственники не объявляются в течение длительного времени. Возможно, существует некий пробел в правилах хранения и утилизации, и поэтому не следует преждевременно вешать вину на следователя. Кстати, коллеги считают: максимум, что нарушил полицейский — это этические нормы.