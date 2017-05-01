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Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже

Полиция применила слезоточивый газ на первомайской демонстрации в Париже
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Парижская полиция была вынуждена применить слезоточивый газ для усмирения хулиганов, вторгшихся в ряды первомайской демонстрации во французской столице.
​Участники многотысячной демонстрации, собравшиеся по призыву крупных французских профсоюзов — CGT, FO и других, — идут в понедельник маршем от площади Республики по направлению к площади Насьон.
По ставшему привычным в последнее время сценарию, хулиганы с закрытыми лицами стали кидать в полицейских бутылки с горючей смесью и мусор. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ. Как сообщает телеканал BFMTV, по меньшей мере двое полицейских получили ранения.
Демонстрация проходит в Париже в условиях усиленных мер безопасности за неделю до второго тура выборов президента. Как ранее сообщали в городской полиции, безопасность в ходе первомайских шествий обеспечивают более 9 тысяч полицейских и жандармов.
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