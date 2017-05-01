В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших россиян с рейса Москва — Бангкок

Минздраве рассказали, что состояние пострадавших россиян, летевших рейсом Москва — Бангкок, оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«15 пострадавших, в том числе один ребенок, были госпитализированы в медицинские учреждения Бангкока. Девять человек, включая четырех детей, получили медицинскую помощь амбулаторно (...). Угрозы жизни нет», — информирует министерство.

Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов сообщил РИА Новости, что четверым россиянам делают операции. По его словам, врачи говорят, что их жизни вне опасности, однако сами операции достаточно сложные.