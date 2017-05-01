На первомайском шествии в Москве задержали веганов

Во время первомайской демонстрации в Москве задержали веганов и участников акции КПРФ . Об этом сообщает « ОВД -инфо» со ссылкой на члена «Левого блока» Владимира Журавлева, которого также задержали.

По его словам, во время шествия было задержано от 10 до 15 человек, среди них четверо несовершеннолетних. Их всех поместили в автобус и везут в Нижегородский ОВД. Причины задержания неизвестны. При этом активистка Татьяна Болотина утверждает, что было задержано не менее 20 человек.

В шествии в Москве приняли участие более 130 тысяч человек, а по прогнозам Федерации независимых профсоюзов (ФНПР), всегда в этом году демонстрации соберут около 2,5 миллионов человек. Среди них работники образования, спортсмены, представители предприятий оборонного комплекса, работники торговли, строительного комплекса, судостроительной и машиностроительных отраслей и других профсоюзных объединений.