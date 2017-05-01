В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с рейсом Москва — Бангкок

Пресс-секретарь компании «Аэрофлот» Максим Фетисов в беседе с RT прокомментировал инцидент с самолётом компании, попавшим в воздушную яму во время совершения рейса Москва — Бангкок.

«По информации, предоставленной из медицинских учреждений столицы Таиланда, куда сегодня обратились 27 пассажиров самолёта Boeing 777, следовавших рейсом Москва — Бангкок, пациентов в тяжёлом состоянии с травмами, представляющими угрозу жизни, не зафиксировано. Информация о пациентах с компрессионными переломами позвоночника не подтвердилась», — заявил он.

Как отметил Фетисов, у находящихся в больнице пассажиров зафиксированы ушибы и переломы конечностей. «Аэрофлот» работает в контакте с местными службами, занимается отменой и переносом бронирований отелей.

«Все связанные с переоформлением расходы, а также расходы на лечение пассажиров полностью взяла на себя авиакомпания», — добавил он.

Также представитель авиакомпании рассказал, что самолёт пилотировал опытный экипаж, однако такую турбулентность невозможно было предугадать, а значит и предупредить пассажиров не представлялось возможным.

«Турбулентность, в которую попал самолёт, в авиации известна как «турбулентность ясного неба». Её основной особенностью является то, что она возникает не в облаках, а в чистом ясном небе, где метеорологические радары не могут уловить её приближение. Поэтому у экипажа нет возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на свои места», — заключил он.

В понедельник, 1 мая, при подлёте к аэропорту Бангкока самолёт, летевший из Москвы, попал в воздушную яму.