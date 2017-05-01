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На Украине националисты напали на участников первомайского митинга

На Украине националисты напали на участников первомайского митинга
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Члены праворадикальной националистической организации «С14» пытались разогнать первомайский митинг представителей левых сил в Виннице.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, демонстрация была организована отделением общественной организации «За будущее Украины».
Молодые люди в масках устроили потасовку и вырывали у пожилых людей, пришедших на митинг, красные флаги с надписями «Союз левых сил» и «Социалисты». Сотрудники правоохранительных органов остановили радикалов и заставили уйти с площади, где проходила демонстрация.
По информации СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.
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