Опубликовано видео из попавшего в воздушную яму самолёта в Бангкоке

В интернете появился видеоролик, на котором запечатлены последствия попадания самолёта «Аэрофлота» в воздушную яму при подлёте к аэропорту Бангкока.

На видеозаписи видно, как предметы, ​которые не были закреплены в салоне, разбросаны по салону, а в проходе лежат люди.

Опубликовано видео из самолёта, попавшего в воздушную яму на пути из Москвы в Бангкок

В понедельник, 1 мая, при подлёте к аэропорту Бангкока самолёт, летевший из Москвы, попал в воздушную яму.

Посольство России сообщило, что в результате инцидента 12 россиян получили различные травмы.

СК начал проверку по данному факту.