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Опубликовано видео из попавшего в воздушную яму самолёта в Бангкоке
В интернете появился видеоролик, на котором запечатлены последствия попадания самолёта «Аэрофлота» в воздушную яму при подлёте к аэропорту Бангкока.
На видеозаписи видно, как предметы, которые не были закреплены в салоне, разбросаны по салону, а в проходе лежат люди.
Опубликовано видео из самолёта, попавшего в воздушную яму на пути из Москвы в Бангкок
В понедельник, 1 мая, при подлёте к аэропорту Бангкока самолёт, летевший из Москвы, попал в воздушную яму.
Посольство России сообщило, что в результате инцидента 12 россиян получили различные травмы.
СК начал проверку по данному факту.
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