Главные события у вас в почте
Лечение пассажиров рейса Москва-Бангкок оплатят российские страховщики
Российские страховщики оплатят лечение получивших травмы пассажиров самолета Москва-Бангкок компании "Аэрофлот", который попал в зону турбулентности, сообщил резидент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
По его словам, ответственность "Аэрофлота" застрахована в российских страховых компаниях, лидером договора выступает АльфаСтрахование, лимита договора страхования ответственности достаточно для всех компенсаций.
"Мы находимся на постоянной связи с АльфаСтрахованием, компания взаимодействует с медицинскими учреждениями в Таиланде и мы держим этот случай на особом контроле", — приводит слова Юргенса пресс-служба ВСС.
Ранее посольство России в Таиланде опубликовало список россиян, пострадавших за 40 минут до посадки в столице Таиланда из-за попадания в зону турбулентности. По данным посольства, 15 россиян, в том числе ребенок, находятся в больнице в Бангкоке. Также сообщалось, что всего в результате инцидента, по данным авиакомпании "Аэрофлот", пострадали 25 человек.
По данным "Аэрофлота", в понедельник Boeing 777, выполнявший рейс SU270 Москва-Бангкок, за 40 минут до посадки в аэропорту столицы Таиланда попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Причиной инцидента стала "турбулентность ясного неба", у экипажа не было возможности предупредить пассажиров о необходимости вернуться на места, сообщила ранее авиакомпания.
Оставить комментарий