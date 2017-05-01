Лечение пассажиров рейса Москва-Бангкок оплатят российские страховщики

Российские страховщики оплатят лечение получивших травмы пассажиров самолета Москва-Бангкок компании "Аэрофлот" , который попал в зону турбулентности, сообщил резидент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс

По его словам, ответственность "Аэрофлота" застрахована в российских страховых компаниях, лидером договора выступает АльфаСтрахование , лимита договора страхования ответственности достаточно для всех компенсаций.

"Мы находимся на постоянной связи с АльфаСтрахованием, компания взаимодействует с медицинскими учреждениями в Таиланде и мы держим этот случай на особом контроле", — приводит слова Юргенса пресс-служба ВСС.

Ранее посольство России в Таиланде опубликовало список россиян, пострадавших за 40 минут до посадки в столице Таиланда из-за попадания в зону турбулентности. По данным посольства, 15 россиян, в том числе ребенок, находятся в больнице в Бангкоке. Также сообщалось, что всего в результате инцидента, по данным авиакомпании "Аэрофлот", пострадали 25 человек.