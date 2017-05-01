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В Виннице радикалы напали на участников первомайского митинга

В Виннице радикалы напали на участников первомайского митинга
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В украинском городе Виннице молодые люди в масках из праворадикальной националистической организации "С14" пытались разогнать первомайский митинг "левых", сообщает "Укринформ".
Националисты напали на пожилых людей, пришедших на митинг, и стали вырывать у них красные флаги с надписями "Социалисты " и "Союз левых сил". В результате началась потасовка, которую остановила полиция.
Молодых людей заставили покинуть площадь, где проходило мероприятие. По информации агентства, никто из митингующих не пострадал.
Митинг в Виннице организован местным отделением общественной организации "За будущее Украины".
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