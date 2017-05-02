Командир сообщил подробности ЧП на рейсе Москва-Бангкок‍

Командир экипажа самолета Boeing 777 Александр Рузов рассказал о происшествии на рейсе SU270 Москва-Бангкок. По его словам, воздушное судно попало в зону турбулентности за 25 минут до посадки и находилось в ней 15 секунд. Он также отметил, что уже через 30 секунд пилоты смогли успешно вывести самолет на нужную траекторию. Об этом сообщает РЕН ТВ

«Вся эта перегрузка длилась секунд 15, и через 30 секунд благодаря грамотным действиям и бригады, и экипажа самолет вернули на нужную траекторию. И все это прекратилось. Но, к сожалению, пассажиры, которые были не пристегнуты ремнями безопасности получили травмы», - сказал Рузов.

Ранее сообщалось, что в понедельник пассажирский Boeing 777 неожиданно попал в зону кратковременной сильной турбулентности. Экипаж воздушного судна не успел предупредить о ЧП пассажиров. В результате происшествия травмы получили 27 человек.