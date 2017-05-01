Пассажиры рейса «Аэрофлота» пострадали после падения самолета в воздушную яму

Не менее 20 человек пострадали в результате попадания в «воздушную яму» самолета авиакомпании «Аэрофлот» , следовавшего из Москвы в Бангкок. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Самолет авиакомпании Аэрофлот, летевший из России в Таиланд, аварийно приземлился в аэропорту Бангкока. Как сообщает Life, незадолго по посадки лайнер провалился в воздушную яму, из-за чего около 20 пассажиров получили серьезные травмы.

Издание пишет, что непристегнутые пассажиры вылетели из своих кресел и ударились о потолок самолета. У трех из пострадавших есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника, их оставили лежать в проходах до момента прибытия врачей на борт.

Также сообщается о травмах головы и спины, переломах конечностей.

3 сентября 2016 года сильная турбулентность, возникшая во время полета, привела к госпитализации 12 человек, находящихся на борту самолета, следовавшего рейсом Нью-Йорк — Каир.

В начале августа в результате попадания самолета компании Hainan Airlines в зону турбулентности 30 человек получили ранения. Инцидент произошел с лайнером, следовавшим из Чэнду (административного центра провинции Сычуань) в Пекин. Самолет попал в воздушную яму при заходе на посадку. Внутренняя обшивка его салона получила серьезные повреждения.