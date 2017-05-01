СМИ узнали подробности инцидента с лайнером «Аэрофлота» в Таиланде

Авиалайнер «Аэрофлота» , попавший в воздушную яму до начала посадки в аэропорту Бангкока, подбросило на 100-200 метров вверх. От удара салон Boeing 777 частично самопроизвольно оказался переведен в аварийный режим, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник в столице Таиланда.

«Часть не пристегнутых пассажиров по инерции оказались выброшены в проход и получили травмы», — сказал он, отметив, что на тот момент обязательства пристегнуть ремни не было.

По данным собеседника агентства, пострадали около 20 человек, большинство из них находились в хвостовой части воздушного судна. Члены экипажа не получили травм. Лайнер тоже не был поврежден и уже отправился обратно в Москву.

Всего на борту находились более 300 человек.