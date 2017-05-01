Далее:
Главное сейчас
ФБА «Экономика сегодня»

Дипломаты РФ выехали в больницу к пострадавшим пассажирам "Аэрофлота"

Дипломаты РФ выехали к пострадавшим пассажирам «Аэрофлота»
Фото:
Сотрудники посольства РФ в Таиланде проверят пострадавших пассажиров рейса.
Как сообщает "Лайф", к пострадавшим пассажирам рейса Москва - Бангкок, которые получили серьезные травмы при подлете к аэропорту, выехали работники российского посольства в Таиланде.
По последним данным, помощь врачей понадобилась как минимум 20 пассажирам рейса, пострадавшим в тот момент, когда самолет угодил в воздушные ямы.
При этом все пострадавшие находились в "эконом-классе".
Еще 11 источников
Происшествия Таиланд
Аэрофлот
Оставить комментарий

ФБА "Экономика сегодня": последние новости