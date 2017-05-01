Сотрудники посольства РФ в Таиланде проверят пострадавших пассажиров рейса.

Как сообщает "Лайф", к пострадавшим пассажирам рейса Москва - Бангкок, которые получили серьезные травмы при подлете к аэропорту, выехали работники российского посольства в Таиланде.

По последним данным, помощь врачей понадобилась как минимум 20 пассажирам рейса, пострадавшим в тот момент, когда самолет угодил в воздушные ямы.

При этом все пострадавшие находились в "эконом-классе".