В аэропорту Внуково задержан таджик со взрывчаткой

На входе в пассажирский терминал столичного Внукова задержан гражданин Таджикистана со взрывчатыми веществами. Молодой мужчина был остановлен сотрудниками службы безопасности аэропорта после того, как на него среагировала специально обученная собака.

Как сообщает "Интерфакс", в результате обыска в ручной клади таджика обнаружили металлическую банку, доверху наполненную порохом, а также много патронов и несколько упаковок охотничьей дроби. Мужчина был передан в руки полиции.

В ходе допроса житель Таджикистана пояснил, что собирался отправиться на родину. Однако его поведение показалось странным правоохранителям, поскольку он пытался пройти в треминал, откуда вылетают внутренние российские рейсы, а не международные. Зачем ему порох, патроны и дробь, среднеазиат также не счел нужным объяснить. Ведутся следственные действия.