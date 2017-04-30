Швейцарский альпинист Уэли Стек погиб во время подъема на Эверест

Покоряя Эверест, поскользнулся и погиб один из самых известных альпинистов планеты. Швейцарский альпинист Уэли Стек погиб сегодня в Непале, во время одного из подъемов, сообщает AFP

Спортсмену было 40 лет, он известен покорением наиболее высоких горных вершин.

«Сегодня утром альпинист погиб на вершине Нупце, в результате несчастного случая. Не исключено, что он поскользнулся», - сообщили в Федерации альпинизма Непала.

Вершина Нупце расположена в 2 км от Эвереста и известна труднопроходимыми скалами. Эверест — самая высокая вершина Земли, достигающая почти 9 км. Находится на границе Непала и КНР. Здесь погибли сотни альпинистов.