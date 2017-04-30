СМИ раскрыли тайну происхождения миллиардов полковника Захарченко

Следователям удалось отследить путь изъятых у полковника Дмитрия Захарченко $120 млн и 2 млн евро. Как сообщает "Росбалт" , установить их путь смогли по маркировкам на пачках.

Деньги хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., они были помечены штампами и кодами ФРС США. В ответе на запрос Центробанка в США, говорилось, что средства заказывали два российских банка. По версии источника в правоохранительных органах, эти банки, как предполагается, связаны с группой бизнесменов, которые контролировали фирмы, зарабатывающие на подрядах РЖД. Часть средств потом была обналичена, а что-то попало к Захарченко.

По версии следствия, это была «доля» Захарченко и его коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Как сообщается, в определенный момент Захарченко якобы снял все средства с депозитов и намеревался перевести их в Швейцарию. Деньги он хранил в квартире, оформленной на сводную сестру.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, занимавший пост замначальника управления "Т" антикоррупционного главка министерства внутренних дел России был задержан 9 сентября. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Сам Захарченко утверждает, что дело сфабриковано.