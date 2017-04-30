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СМИ раскрыли тайну происхождения миллиардов полковника Захарченко
СМИ раскрыли тайну происхождения миллиардов полковника Дмитрия Захарченко. "Росбалт" сообщил, что следователи смогли установить их путь по маркировкам на пачках.
По данным издания, изъятая при обысках валюта была заказана в США двумя российскими банками.
$120 млн и 2 млн евро, найденных у полковника, сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.
Деньги хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., на них стояли штампы и коды еще ФРС США. Эти средства были заказаны по забросу двух банков из РФ, которых подозревают в контактах с предпринимателями, контролирующими подряды железнодорожников. Через дочерние структуры бизнесмены совершали вывод средств в "обнал", а некоторые из данных сумм – осели у Захарченко.
"Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко", - говорится в публикации.
Отмечается, что когда махинации стали вызывать сомнения у сотрудников правоохранительных органов, Захарченко якобы снял все средства с депозитов и через известный ему обнально-конвертный финансовый канал намеревался перевести деньги в Швейцарию.
Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.
Напомним, что Дмитрия Захарченко арестовали по обвинению по трем статьям, а именно: "Препятствование правосудию и производству предварительного расследования", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки". В ходе обысков у него в квартире было обнаружено порядка 9 миллиардов рублей.
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