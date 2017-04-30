СМИ раскрыли тайну происхождения миллиардов полковника Захарченко

СМИ раскрыли тайну происхождения миллиардов полковника Дмитрия Захарченко . "Росбалт" сообщил, что следователи смогли установить их путь по маркировкам на пачках.

По данным издания, изъятая при обысках валюта была заказана в США двумя российскими банками.

$120 млн и 2 млн евро, найденных у полковника, сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД , а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

Деньги хранились в целлофановых брикетах по $200 тыс., на них стояли штампы и коды еще ФРС США . Эти средства были заказаны по забросу двух банков из РФ, которых подозревают в контактах с предпринимателями, контролирующими подряды железнодорожников. Через дочерние структуры бизнесмены совершали вывод средств в "обнал", а некоторые из данных сумм – осели у Захарченко.

"Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко", - говорится в публикации.

Отмечается, что когда махинации стали вызывать сомнения у сотрудников правоохранительных органов, Захарченко якобы снял все средства с депозитов и через известный ему обнально-конвертный финансовый канал намеревался перевести деньги в Швейцарию.

Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.

Напомним, что Дмитрия Захарченко арестовали по обвинению по трем статьям, а именно: "Препятствование правосудию и производству предварительного расследования", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Получение взятки". В ходе обысков у него в квартире было обнаружено порядка 9 миллиардов рублей.