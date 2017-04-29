СМИ: при крушении самолета на Кубе погибли восемь человек

Кубинский военный самолет потерпел крушение в провинции Артемиса на западе страны, в результате погибли восемь человек, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника.

По данным источника, самолет принадлежит компании Aerogaviota.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-26 разбился на западе острова в провинции Пинар-дель-Рио, он способен принять на борт до 39 человек. Самолет принадлежит авиакомпании Aerogaviota. Официальной информации о случившемся пока не поступало.