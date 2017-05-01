СМИ: в США не менее девяти человек погибли из-за торнадо и наводнений

По меньшей мере девять человек погибли из-за торнадо и наводнений в нескольких американских штатах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что как минимум пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Техас.

Однако, по данным агентства Ассошиэйтед Пресс, в Техасе погибли четыре человека, еще трое — в штате Арканзас. Власти Арканзаса также сообщили, что два ребенка считаются пропавшими без вести после того, как автомобиль, в котором они находились, смыло с моста.

Кроме того, по данным агентства, есть жертвы в штатах Миссисипи и Миссури.