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Мичман Балтфлота поймал ребенка, выпавшего из окна 8-го этажа
Фото: mil.ru
Мичман Балтийского флота 20-летний Павел Рудаков спас двухлетнюю девочку, выпавшую из окна многоэтажки в Светлогорске. По словам военного, он вышел из дома на пробежку и увидел, как из окна одной из квартир выпал ребенок. «Поднял голову: на подоконнике повисла девочка. Кинулся к дому. Вскочил на козырёк подвала. Девочку я поймал, упал вместе с ней», - рассказал Рудаков, слова которого приводит официальный сайт Минобороны РФ. Как оказалось, от падения с большой высоты девочка сломала ключицу. Ее родной брат-близнец, упавший несколькими мгновениями ранее, тоже остался жив. Дети остались без присмотра, а их десятилетняя сестра делала домашнее задание в соседней комнате. Командование Балтийской военно-морской базы, где служит Рудаков, время готовит документы для представления мичмана к государственной награде «За спасение погибавших». Начальник УМВД по Калининградской области Игорь Илларионов вручил ему благодарственное письмо.
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