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ТАСС

СМИ: аэропорт Варны закрыт из-за подозрительного багажа

Полиция закрыла аэропорт Варны
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Аэропорт болгарской Варны был закрыт из-за подозрительного предмета багажа. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.
Как стало известно, при досмотре одного из предметов багажа сканер подал сигнал о наличии взрывчатых веществ. Все пассажиры, находившиеся внутри эвакуированы, а входы в здание аэропорта закрыты. На месте работают усиленные наряды полиции и сотрудники специального отряда по борьбе с терроризмом.
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