Главные события у вас в почте
Входы в здания музея Международного центра Рерихов опечатаны
Входы в здания Международного центра Рериха в центре Москвы опечатаны, сообщает пресс-служба МЦР.
«Входы в здания Музея опечатаны. Территорию покинули представители музея, а также представители правоохранительных органов. На территории остаются по 4 человека со стороны МЦР и музея Востока», — говорится в сообщении.
В марте суд удовлетворил ещё один иск Музея Востока о выселении Международного центра Рерихов.
Оставить комментарий