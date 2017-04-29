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Входы в здания музея Международного центра Рерихов опечатаны

Входы в здания музея Международного центра Рерихов опечатаны
Фото:
Входы в здания Международного центра Рериха в центре Москвы опечатаны, сообщает пресс-служба МЦР.
«Входы в здания Музея опечатаны. Территорию покинули представители музея, а также представители правоохранительных органов. На территории остаются по 4 человека со стороны МЦР и музея Востока», — говорится в сообщении.
В марте суд удовлетворил ещё один иск Музея Востока о выселении Международного центра Рерихов.
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