Входы в здания музея Международного центра Рерихов опечатаны

Входы в здания Международного центра Рериха в центре Москвы опечатаны, сообщает пресс-служба МЦР.

«Входы в здания Музея опечатаны. Территорию покинули представители музея, а также представители правоохранительных органов . На территории остаются по 4 человека со стороны МЦР и музея Востока», — говорится в сообщении.

В марте суд удовлетворил ещё один иск Музея Востока о выселении Международного центра Рерихов.