Главные события у вас в почте
США депортируют двух россиян за незаконный экспорт военных технологий
Фото: Fotolia / kvnkrft
Граждане России Дмитрий Карпенко и Алексей Крутилин признаны судом в США виновными в незаконном экспорте технологий военного назначения и приговорены к депортации в РФ, сообщает агентство Рейтер.
Россияне были задержаны в октябре в результате спецоперации с участием агентов министерства внутренней безопасности США, выдававших себя за продавцов. В марте оба признали свою вину.
По данным обвинения, компоненты микроэлектроники, которые пытались переправить в РФ Карпенко и Крутилин, применяются в радарах и системах ракетного наведения. Адвокаты россиян утверждали, что они выполняли заказ своего работодателя – российской компании "Аелек".
Суд над россиянами проходил в Нью-Йорке.
Оставить комментарий