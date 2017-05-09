В Париже эвакуировали Северный вокзал

Северный вокзал в центре Парижа был эвакуирован из соображений безопасности.

Как сообщает Le Parisien, на территории вокзала находится вооружённые полицейские отряды. Находящихся внутри здания людей попросили в срочном порядке покинуть помещение. Многие пассажиры также сообщили, что их высадили с поездов на станциях до прибытия на вокзал.

#GareDuNord #Paris pic.twitter.com/47AaXBVXC6

— Le Dernier Bantou (@Lloyiq) 8 мая 2017 г.

Привокзальная территория также была оцеплена стражами порядка, входы и выходы в метро перекрыты.

Le point à 00H16 sur la situation à Gare du Nord. #GareDuNord pic.twitter.com/FnAKF2R3Z1

— Remy Buisine (@RemyBuisine) 8 мая 2017 г.