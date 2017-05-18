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Участник несанкционированного митинга в Москве получил реальный срок
Тверской суд Москвы приговорил к восьми месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия, участвовавшего в мартовском несанкционированном митинге против коррупции. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Медиазона».
Кулию было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни или здоровья»).
Отмечается, что гособвинение запрашивало для него два года колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку активист полностью признал свою вину и извинился перед потерпевшим сотрудником полиции. По данным следствия, 26 марта во время несогласованного мероприятия на Пушкинской площади Кулий совершил нападение на сотрудника полиции.
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