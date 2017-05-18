Участник несанкционированного митинга в Москве получил реальный срок

Тверской суд Москвы приговорил к восьми месяцам колонии-поселения актера Юрия Кулия , участвовавшего в мартовском несанкционированном митинге против коррупции. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Медиазона».

Кулию было предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни или здоровья»).