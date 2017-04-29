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Мичман Балтфлота поймал упавшего с 8-го этажа ребенка
Фото: mil.ru
Маленькую девочку, одного из близнецов, выпавших из многоэтажки в Светлогорске, спас 20-летний мичман Балтийского флота Павел Рудаков. Проживающий по соседству военный вечером вышел на пробежку, сообщается на сайте Минобороны.
«Услышал слева какой-то шум и увидел, как падает ребёнок. Поднял голову: на подоконнике повисла девочка. В голове пронеслось, что хотя бы одного могу спасти. Я кинулся к дому. Вскочил на козырёк подвала и поймал девочку. Она очень сильно плакала. Вокруг нас начал собираться народ, вызвали скорую. Укутал малышку, чтобы она не замёрзла. Сидел вместе с ней на крыше и ждал, пока приедут медики», — рассказал Рудаков. Брат девочки лежал рядом.
«Очень долго ещё отходил от этого состояния, но слава богу, что они живы», — сказал Рудаков.
Состояние детей, по данным медиков, оценивается, как средней тяжести, у девочки сломана ключица, у мальчика — нижняя челюсть.
Мичман Павел Рудаков служит техником связи на Балтийской военно-морской базе (ВМБ). Командование Балтийской ВМБ готовит документы для его представления к государственной награде «За спасение погибавших».
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