Пенсионерке грозит 4 года тюрьмы за покупку диктофона на AliExpress

Россиянку Татьяну Беляеву будут судить за покупку цифрового диктофона на AliExpress. Ее обвиняют в приобретении «специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Новосибирской области

По версии следствия, Беляева заказала диктофон в ноябре 2015 года. Эксперты пришли к выводу, что с помощью данного устройства возможно вести «скрытую аудиозапись и хранить информацию», так как корпус диктофона выполнен в виде флеш-накопителя.

5 февраля 2016 года в Екатеринбурге сотрудники таможенного поста при проверке посылки обнаружили устройство и передали его в правоохранительные органы. 56-летней Беляевой грозит до четырех лет тюремного заключения. Дело будет рассматривать Барабинский районный суд Новосибирской области, сообщает пресс-служба .

В апреле 2017 года жителя Сургута оштрафовали за покупку игровой консоли из Германии, так как устройство не имело специального сертификата.