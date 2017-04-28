Власти Шпицбергена выясняют, почему россияне провалилась под лед

Губернатор архипелага Шпицберген Керстин Аскхольт намерена выяснить причины произошедшего в четверг вечером инцидента с девятью российскими туристами, которые вместе со скутерами провалились под лед при попытке пересечь Темпельфьорд, а также то, каким образом туроператор организовал эту поездку, сообщает издание Svalbardposten.

В четверг вечером группа российских туристов пересекала Темпельфьорд на Шпицбергене по дороге из заброшенного поселка Пирамида, девять человек вместе со скутерами провалились под лед. В результате поисковой операции все туристы были спасены, двоих пришлось ночью вертолетом доставить из Лонгьира в Тромсё. Состояние одного из них утром оценивалось как критическое.

По данным издания, оператором поездки группы из 25 российских туристов являлась Arctic Travel Company Grumant. "Мы знаем, что одна группа из 16 человек остановилась и отправилась обратно на сушу, один провалился под лед, но смог выбраться и также вернулся на землю", — приводит издание слова Аскхольт.

Эта группа вернулась в Пирамиду, а остальные девять человек провалились под лед, причем оказались в воде в трех разных местах. Известно, что несколько человек спасатели подобрали на льду.

Губернатор архипелага намерена выяснить все обстоятельства произошедшего. "У нас пока нет полной картины случившегося, мы намерены в течение дня все прояснить", — сказала Аскхольт.

Она отметила, что предстоит выяснить, было ли проведено необходимое обследование местности туроператором прежде, чем через фьорд отправилась группа туристов, и какой маршрут по льду был запланирован.