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Школьники разбили битами памятник Ленину из-за его идей
Фото: kprfamur.ru
В Амурской области школьники повредили памятник Владимиру Ленину. Свой поступок вандалы объяснили разногласиями с идеями политика. Об этом сообщает «Амурская правда».
Фото: kprfamur.ru
Инцидент произошел в Магдагачинском районе в поселке Ушумун 19 мая, в день пионерии. Школьники разбили битами постамент, вазоны, руки, ноги и повредили часть пиджака. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников спустя несколько часов после акта вандализма – ими оказались учащиеся 8 и 9 классов. Подростки ранее не были замечены в хулиганстве.
Памятник Ленину в Ушумуне был установлен в 1939 году, он имеет статус памятника истории регионального значения.
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