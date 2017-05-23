Школьники разбили битами памятник Ленину из-за его идей

В Амурской области школьники повредили памятник Владимиру Ленину. Свой поступок вандалы объяснили разногласиями с идеями политика. Об этом сообщает «Амурская правда»

Фото: kprfamur.ru

Инцидент произошел в Магдагачинском районе в поселке Ушумун 19 мая, в день пионерии. Школьники разбили битами постамент, вазоны, руки, ноги и повредили часть пиджака. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников спустя несколько часов после акта вандализма – ими оказались учащиеся 8 и 9 классов. Подростки ранее не были замечены в хулиганстве.

Памятник Ленину в Ушумуне был установлен в 1939 году, он имеет статус памятника истории регионального значения.