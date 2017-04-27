Источник сообщил о возможной вине иностранного судна в аварии «Лимана»

Разведывательный корабль Черноморского флота (ЧФ) «Лиман» соблюдал все правила навигации, поэтому вина в его аварии может лежать на иностранном судне. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщили в штабе ЧФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Вместе с тем, как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, «Лиман» залегает на небольшой глубине и вероятность проведения успешной операции по его подъему очень велика.

Разведывательный корабль «Лиман» затонул 27 апреля после столкновения с торговым судном. Инцидент произошел в 40 километрах северо-западнее пролива Босфор в 11:53 мск. В результате столкновения с судном, первоначально названном в сообщении Минобороны «Ашот-7», «Лиман» получил пробоину в правом борту ниже ватерлинии. В район аварии вышли корабли Черноморского флота.

Впоследствии береговая охрана Турции уточнила, что с «Лиманом» столкнулось судно-скотовоз «Youzarsif H», шедшее из румынского порта Мидия в иорданскую Акабу.

Весь экипаж в числе 78 человек спасен, и находится на борту турецкого спасательного судна. В ближайшее время к месту происшествия подойдет находящееся в 1,5 милях российское судно «Улус-Стар». Оно доставит экипаж на базу Черноморского Флота.

Средний разведывательный корабль (официально — «гидрографическое судно») проекта 861 «Лиман» построен в Гданьске (Польша) в 1970 году. Полное водоизмещение около 1,5 тысяч тонн, максимальная скорость хода 17 узлов. Корабль несет аппаратуру радиотехнической разведки и радиоразведки, а также оснащен гидроакустическим комплексом.