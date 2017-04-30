Навальный боится, что ему не удастся восстановить зрение

Алексей Навальный , оппозиционный политик, опасается, что после совершенного на него нападения, его зрение может не восстановиться. Навальный передает слова своего врача, который заявил, что в глаза плеснули не просто зеленкой. Ее могли перемешать с другим веществом. По мнению врача Навального, так сжечь глаза просто зеленкой нельзя.

Как отметил Навальный, он уже третий день капает в глаза лекарство через каждые 15 минут и второй день делает уколы для того, чтобы пострадавший глаз остался "прозрачным". Однако, по словам оппозиционера, есть вероятность, что это не получится. Тогда он на всю жизнь останется "с белым глазом".

Сам инцидент произошел 27 апреля возле Центра международной торговли в Москве. Неизвестный напал на Навального и плеснул ему в лицо зеленкой. В результате оппозиционер получил повреждения зрачка и роговицы правого глаза. Он был доставлен в медицинское учреждение с диагнозом химический ожог глаза спиртовым раствором бриллиантовой зелени. После оказания помощи политик был отпущен, передает "Интерфакс".

Полиция начала 28 апреля проверку по факту химического ожога глаз у Навального. Однако, как сообщил политик, уголовное дело по его заявлению до сих пор не возбудили. Допросов также не проводилось.