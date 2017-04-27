Главные события у вас в почте
В Берлине неизвестный напал на полицейских
В берлинском районе Кройцберг мужчина напал на полицейских возле местной больницы, заявили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
"Произошло нападение мужчины на полицейских, один из полицейских использовал оружие, мужчина был ранен в ногу. Сейчас он находится в клинике. Больше мы ничего не можем сказать", — сказала представитель полиции.
Kreuzberg Schüsseln Urban-#Krankenhaus: #Polizei schoss aus Notwehr. https://t.co/EHKbVdm7q8 @bzberlin @Reporter_Flash @J_Schilde @BZcat030 pic.twitter.com/gWxaokL16Y— Nacht Floh (@BZ_NachtFloh) 27 апреля 2017 г.
По ее словам, нападение произошло "возле местной больницы", а мотивы нападавшего пока не установлены.
Ранее агентство Рейтер сообщило о стрельбе в районе больницы в Берлине. По данным агентства, район был оцеплен полицией.
Оставить комментарий