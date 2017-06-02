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На западе Москвы три человека ранены и один погиб после потасовки со стрельбой
В результате потасовки со стрельбой на западе Москвы погиб один человек, пострадали еще трое. Об этом РИА Новости в пятницу, 2 июня, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.
Прибывшие по вызову полицейские установили, что на улице Крылатские холмы между двумя группами граждан произошел конфликт, переросший в потасовку со стрельбой.
По словам дежурного офицера, среди пострадавших были два человека с ножевыми ранениями, некоторым участникам оказали медпомощь на месте.
Ведется разбирательство, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
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