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«Стала бить головой о кровать». Пенсионерка избила врача
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«Стала бить головой о кровать». Пенсионерка избила врача 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве пьяная пенсионерка напала на врача скорой помощи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел утром в среду в районе Чертаново. На вызов к 60-летней женщине, которая якобы потеряла сознание, прибыла бригада скорой помощи. В квартире медики обнаружили лежащую на полу женщину, от которой сильно пахло алкоголем, и ее нетрезвых родственников.
Врач скорой стала измерять женщине давление, и в этот момент пациентка схватила ее за волосы и стала бить головой об угол кровати. На помощь к доктору подоспел водитель, которому удалось оттащить коллегу от буйной пенсионерки.
В травмопункте медицинские работники зафиксировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица, а в полиции пострадавшим сообщили, что хорошо знакомы с этой семейкой хронических алкоголиков.
 Ещё 3 источника 
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