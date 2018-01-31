«Стала бить головой о кровать». Пенсионерка избила врача

В Москве пьяная пенсионерка напала на врача скорой помощи. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел утром в среду в районе Чертаново. На вызов к 60-летней женщине, которая якобы потеряла сознание, прибыла бригада скорой помощи. В квартире медики обнаружили лежащую на полу женщину, от которой сильно пахло алкоголем, и ее нетрезвых родственников.

Врач скорой стала измерять женщине давление, и в этот момент пациентка схватила ее за волосы и стала бить головой об угол кровати. На помощь к доктору подоспел водитель, которому удалось оттащить коллегу от буйной пенсионерки.

В травмопункте медицинские работники зафиксировали сотрясение мозга и ушибы мягких тканей лица, а в полиции пострадавшим сообщили, что хорошо знакомы с этой семейкой хронических алкоголиков.