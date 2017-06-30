В Москве столб упал на машину, есть погибший

В Москве в пятницу, 30 июня, в результате урагана на Сигнальном проезде на автомобиль упал столб, один человек погиб. Об этом сообщает Life

Ранее стало известно, что на востоке Москвы из-за погодной стихии упало дерево. В результате инцидента пострадала женщина. Она была срочно госпитализирована с травмами различной степени.

В пятницу, 30 июня, в столице пришли интенсивные осадки, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.