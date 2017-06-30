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В Москве столб упал на машину, есть погибший
В Москве в пятницу, 30 июня, в результате урагана на Сигнальном проезде на автомобиль упал столб, один человек погиб. Об этом сообщает Life.
Ранее стало известно, что на востоке Москвы из-за погодной стихии упало дерево. В результате инцидента пострадала женщина. Она была срочно госпитализирована с травмами различной степени.
В пятницу, 30 июня, в столице пришли интенсивные осадки, грозы, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Гидрометцентре предупредили, что 30 июня в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В МЧС отметили, что из-за непогоды в столице возможны подтопления некоторых улиц, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП. Спасатели также не исключили, что погодная стихия может повредить линии электропередач, деревья, крыши домов и рекламные конструкции.
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