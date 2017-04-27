В преступлениях «банды ГТА» заставили признаться грузчика

В серии убийств в Москве и Подмосковье, которые были совершены организованной преступной группой террористов, известной как «банда ГТА», обвинили 34-летнего грузчика Сергея Павлова . Об этом сообщает life.ru.

Подозреваемого задержали 3 декабря 2013 года в самом начале расследования дела «банды ГТА», после того, как сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела убитых на Югорской улице в Москве.

Павлов сознался в преступлении. Он рассказал, что его собирались уволить, поэтому он поругался с коллегами и застрелил их. По его словам, орудие убийства он купил за несколько дней до происшествия на вокзале за пять тысяч рублей. В феврале 2014 года выяснилось, что все его показания были ложными, так как следствие пришло к выводу, что данные убийства были совершены одной бандой. Также подтвердилось и алиби Павлова.

Вскоре уголовное дело в его отношении было прекращено. Почему Павлов признался в преступлении, следователи выяснять не стали.

Позже грузчика осудили за интимную связь с 13-летней школьницей.