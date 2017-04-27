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Польский журналист получил по лицу в студии российского ТВ
Фото: НТВ
Польский журналист Томаш Мацейчук во время съемок программы «Место встречи» на НТВ подвергся нападению со стороны российского коллеги Руслана Осташко после оскорбительного заявления. Мацейчук, обращаясь к главреду PolitRussia Осташко, заявил: «Ваши деды - красные фашисты». После этого Осташко подбежал к поляку и ударил его по лицу. Завязалась драка, к которой присоединилась украинская журналистка Елена Бойко. Дерущихся быстро разняли. Запись инцидента опубликована на сайте НТВ.
Томаш Мацейчук не впервые подвергается побоям на российском ТВ. В 2016 году одесский депутат Игорь Маркин ударил польского журналиста по лицу после слов последнего о том, что украинцы хотят жить «как нормальные люди», а не как россияне.
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