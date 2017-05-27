Мощный взрыв прогремел в шведском городе Мальмё

Взрыв прогремел в городе Мальмё на юго-западе Швеции. Здесь на воздух взлетел автомобиль, который находился на парковке.

На место ЧП прибыли пожарные и полиция. К моменту их приезда открытого огня уже не было. Территорию тут же оцепили. О пострадавших информации нет, передает телеканал "Россия 24".

По различным данным, машина могла взорваться из-за возникшего внутри возгорания. Впрочем, полиция не исключает, что автомобиль был заминирован.