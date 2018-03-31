ЧП в Кемерово: суд арестовал еще двух фигурантов дела

Бастрыкин: число фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове будет расти

"Следствие не ограничится лишь теми задержаниями, которые уже состоялись, — круг лиц будет расширяться", — сказал Бастрыкин. Он добавил, что проверяются все без исключения версии причин пожара, в том числе озвученные в средствах массовой информации.