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Самолёт Ан-26 совершил аварийную посадку в Хабаровске из-за треснувшего стекла

Ан-26 аварийно сел в Хабаровске из-за треснувшего стекла
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Следователи проводят проверку по факту аварийной посадки самолёта Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по региону.
«По факту аварийной посадки самолёта АН-26 проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным следствия, 26 апреля в Хабаровском аэропорту совершил аварийную посадку самолёт Ан-26, на борту которого находились 35 пассажиров, а также пять членов экипажа.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал, причиной аварийной посадки «явилось растрескивание стекла в кабине пилотов с внешней стороны корпуса» самолёта.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании Saudi Arabian Airlines, на борту которого находились 127 пассажиров, совершил вынужденную посадку по причине технической неисправности.
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