СМИ: разбившийся в Сочи Ту-154 был перегружен на 12 тонн

Разбившийся в Сочи Ту-154 был перегружен на 12 тонн. К такому выводу пришли эксперты, участвующие в расследовании катастрофы. Об этом сообщает «Газета.ру»

Нормативный вес составляет 98 тонн, тогда как самолет взлетал с 110 тоннами на борту. По данным издания, экипаж не знал о превышении нормативного веса и поднимал самолет в воздух в обычном режиме.

Перевес возник из-за того, что в Адлере лайнер дозаправили, в результате чего вес топлива составил 35,6 тонн. Специалисты, проанализировав параметры взлета Ту-154, пришли к выводу, что взлетная скорость самолета составляла 10 метров в секунду, тогда как обычная скорость – 12-15 метров в секунду. Расследование показало, что пилот совершил ошибку, задрав нос лайнера через две секунды после отрыва от земли. Кроме того, он убрал закрылки на скорости 345 километров в час. Все это привело к крушению и без того перегруженного самолета. Последний полет Ту-154 продолжался 74 секунды.