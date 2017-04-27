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Военный вертолет США потерпел крушение в Тихом океане
Военный вертолёт MH-60R Sea Hawk ВМС США разбился около острова Гуам в Тихом океане. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС США.
Отмечается, что все члены экипажа — три человека — спасены.
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