Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Открытая Россия»

Организация «Открытая Россия» признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение приняла Генпрокуратура . Об этом сообщает РИА Новости

«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», - заявил представитель ведомства Александр Куренной

Куренной добавил, что нежелательными в России признаны OR (Otkrytaya Rossia — «Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (Институт современной России, США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).

Ведомство направило в министерство юстиции необходимые документы для включения перечисленных организаций в специальный регистр. В «Открытой России» заявили, что организация не может быть признана «нежелательной», так как «является чистой российской».