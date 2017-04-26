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Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Открытая Россия»
Организация «Открытая Россия» признана нежелательной на территории России. Соответствующее решение приняла Генпрокуратура. Об этом сообщает РИА Новости.
«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства», - заявил представитель ведомства Александр Куренной.
Куренной добавил, что нежелательными в России признаны OR (Otkrytaya Rossia — «Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc. (Институт современной России, США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).
Ведомство направило в министерство юстиции необходимые документы для включения перечисленных организаций в специальный регистр. В «Открытой России» заявили, что организация не может быть признана «нежелательной», так как «является чистой российской».
28 марта 2017 года российский президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранным организациям, признанным нежелательными, создавать юридические лица в России. «Открытая Россия» - общественная организация, созданная в 2001 году предпринимателем Михаилом Ходорковским.
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