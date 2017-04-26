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Адвокат сообщил, куда этапирована пытавшаяся вступить в ИГ Варвара Караулова
Пытавшаяся вступить в «Исламское государство»* студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) будет отбывать наказание в исправительной колонии №1 в Вологде. Об этом заявил её адвокат Сергей Бадамшин.
«Родственников пока официально не уведомили, но мне известно, что её этапировали в ИК №1 в Вологде», — цитирует Бадамшина РИА Новости.
Он отметил, что пока не знает условия этапирования и содержания Карауловой.
«Пока у неё карантин, потом, в первую очередь, к ней съездят родители, а потом я», — пояснил Бадамшин.
Ранее адвокат заявил, что Караулова этапирована в колонию.
22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд приговорил её к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в попытке примкнуть к ИГ.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещённая в России.
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