Адвокат сообщил, куда этапирована пытавшаяся вступить в ИГ Варвара Караулова

«Родственников пока официально не уведомили, но мне известно, что её этапировали в ИК №1 в Вологде», — цитирует Бадамшина РИА Новости.

Он отметил, что пока не знает условия этапирования и содержания Карауловой.

«Пока у неё карантин, потом, в первую очередь, к ней съездят родители, а потом я», — пояснил Бадамшин.

Ранее адвокат заявил, что Караулова этапирована в колонию.

22 декабря 2016 года Московский окружной военный суд приговорил её к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в попытке примкнуть к ИГ

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещённая в России.