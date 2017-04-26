В Стамбуле взорвался микроавтобус

В Стамбуле прогремел взрыв в микроавтобусе. Пять человек получили ранения. Об этом сообщает Hürriyet Daily News

По данным правоохранительных органов, взорвалась самодельная бомба. В салоне автобуса находились студенты. Полиция пока не озвучила официальную причину случившегося. Все пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают криминалисты.

17 декабря 2016 года в городе Кайсери в центральной части Турции произошел теракт. Машина, начиненная взрывчаткой, взорвалась рядом с автобусом, в салоне которого находились солдаты. Теракт унес жизни 13 военнослужащих, еще 55 человек получили ранения.