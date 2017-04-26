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В Минобороны рассказали подробности крушения МиГ-31
В Минобороны РФ рассказали, что жизням пилотов разбившегося в Бурятии МиГ-31 ничего не угрожает, самолет упал на полигоне, сообщает РИА Новости.
«Самолет упал на полигоне в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает», - указано в сообщении пресс-службы военного ведомства.
Крушение истребителя в районе полигона Телемба произошло в 12:05 по московскому времени.
О причинах крушения информации нет.
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