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Раненными при задержании в Ставрополе оказались 10-летняя девочка и подросток
Фото: Кадр из видео
В Ставрополье сотрудники правоохранительных органов ранили 17-летнего юношу и 10-летнюю девочку. Несовершеннолетние попали под огонь, когда полицейские пытались задержать сбежавшего подсудимого. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Подростки госпитализированы с огнестрельными ранениями. Мужчина, которого пытались задержать полицейские, сбежал от конвоиров. Инцидент произошёл в центральном районе города – возле улиц Дзержинского и Льва Толстого.
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